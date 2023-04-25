Крім удару по Куп’янську ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини – ГШ

Крім ракетного удару по Куп’янську протягом доби російські військові обстріляли з артилерії та мінометів щонайменше 14 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з якою немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне.

На Куп’янському напрямку обстріляні населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ.