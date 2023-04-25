Крім удару по Куп’янську ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини – ГШ
Крім ракетного удару по Куп’янську протягом доби російські військові обстріляли з артилерії та мінометів щонайменше 14 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з якою немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру, пише Генштаб.
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На Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне.
На Куп’янському напрямку обстріляні населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім ракетного удару по Куп’янську протягом доби російські військові обстріляли з артилерії та мінометів щонайменше 14 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".