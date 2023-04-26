Украинские защитники освоили Patriot и готовы сбивать Су-35 и Х-22 (видео)
Воздушные силы ВСУ показали американский ЗРК Patriot, находящийся на боевом дежурстве в Украине с апреля.
Комплекс, в частности, может уничтожать вражеские ракеты Х-22, рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, который лично протестировал ЗРК.
«В чем плюс этого комплекса — пусковую установку можно заряжать различными типами ракет. Наш личный состав довольно быстро освоил эту систему. Срок обучения на ней больше в разы», — рассказал командир дивизиона Артем.
Командир пусковой установки «Художник» говорит, что первой вражеской целью, которую он мечтает уничтожить, является российский истребитель Су-35.
Видео: Воздушные силы ВСУ
Где именно используют ЗРК Patriot — в видео не сообщается.
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Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщал, что один дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине, остальные находятся в пути. По его словам, система может сбивать ракеты С-300, которыми атакуют Харьков, однако, их у россиян очень много.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ показали ЗРК Patriot, находящийся на боевом дежурстве в Украине с апреля.".