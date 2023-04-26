Украинские защитники освоили Patriot и готовы сбивать Су-35 и Х-22 (видео)

Воздушные силы ВСУ показали американский ЗРК Patriot, находящийся на боевом дежурстве в Украине с апреля.

Комплекс, в частности, может уничтожать вражеские ракеты Х-22, рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, который лично протестировал ЗРК.

«В чем плюс этого комплекса — пусковую установку можно заряжать различными типами ракет. Наш личный состав довольно быстро освоил эту систему. Срок обучения на ней больше в разы», — рассказал командир дивизиона Артем.

Командир пусковой установки «Художник» говорит, что первой вражеской целью, которую он мечтает уничтожить, является российский истребитель Су-35.

Видео: Воздушные силы ВСУ

Где именно используют ЗРК Patriot — в видео не сообщается.

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Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщал, что один дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине, остальные находятся в пути. По его словам, система может сбивать ракеты С-300, которыми атакуют Харьков, однако, их у россиян очень много.