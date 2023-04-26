Українські захисники освоїли ЗРК Patriot і готові збивати Су-35 і Х-22 (відео)

Повітряні сили ЗСУ показали американський ЗРК Patriot, який перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня.

Комплекс, зокрема, може знищувати ворожі ракети Х-22, розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, який особисто протестував ЗРК.

“У чому плюс цього комплексу – пускову установку можна заряджати різними типами ракет. Наш особовий склад досить швидко освоїв цю систему. Термін навчання на ній більший у рази”, – розповів командир дивізіону Артем.

Командир пускової установки “Художник” каже, що першою ворожою ціллю, яку він мріє знищити, є російський винищувач Су-35.

Відео: Повітряні сили ЗСУ

Де саме використовують ЗРК Patriot – у відео не повідомляється.

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Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомляв, що один дивізіон ЗРК Patriot заступив на бойове чергування в Україні, решта перебуває в дорозі. За його словами, система може збивати ракети С-300, якими атакують Харків, проте їх у росіян дуже багато.