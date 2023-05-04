До 450 грн: в Харькове поднимут тарифы на интернет
Тарифы изменит с 1 июня один из крупнейших провайдеров города — «Триолан».
О поднятии тарифов провайдер предупреждает клиентов в индивидуальном порядке. Сообщения с обоснованием причины подорожания поступают в мессенджеры харьковчан, пишет «Kharkiv Today».
«Причины, повлиявшие на изменение тарифа: увеличение себестоимости линий связи, повышение стоимости оборудования, необходимого для поддержки сети в работоспособном состоянии и, по возможности, их модернизации, затраты на обеспечение энергозависимости сетей», — объясняют в сообщениях «Триолана».
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В среднем услуги компании подорожают на 40%. Теперь за минимальный пакет интернета (скорость 100 Мбит/с) придется заплатить 255 грн в месяц (8,5 грн в день). За максимальную скорость — до 1 Гб/с – 450 гривен (15 грн в день).
Рост стоимости услуг анонсируют по всей Украине.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы изменит с 1 июня один из крупнейших провайдеров города — «Триолан»".