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До 450 грн: у Харкові піднімуть тарифи на інтернет

Економіка 09:31   04.05.2023
Оксана Горун
До 450 грн: у Харкові піднімуть тарифи на інтернет

Тарифи змінить з 1 червня один із найбільших провайдерів міста – “Тріолан”.

Про підвищення тарифів провайдер попереджає клієнтів в індивідуальному порядку. Повідомлення з обґрунтуванням причини подорожчання надходять у месенджери харків’ян, пише “Kharkiv Today”.

“Причини, що вплинули на зміну тарифу: збільшення собівартості ліній зв’язку, підвищення вартості обладнання, необхідного для підтримки мережі у працездатному стані та по можливості їхньої модернізації, витрати на забезпечення енергозалежності мереж”, – пояснюють у повідомленнях “Тріолана”.

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У середньому послуги компанії подорожчають на 40%. Тепер за мінімальний пакет інтернету (швидкість 100 Мбіт/с) доведеться заплатити 255 грн на місяць (8,5 грн на день). За максимальну швидкість – до 1 Гб/с – 450 гривень (15 грн на день).

Зростання вартості послуг анонсують по всій Україні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тарифи змінить з 1 червня один із найбільших провайдерів міста – “Тріолан”".