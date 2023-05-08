Играли под открытым небом: харьковский театр кукол показал спектакль во дворе
В эти выходные Харьковский театр кукол им. В. Афанасьева сыграл премьеру спектакля во внутреннем дворе заведения.
Об этом сообщили на странице театра в Facebook.
«Хотя это не совсем привычный формат, мы гордимся тем, что смогли это сделать. Для нас очень важно видеть лицо зрителей, чувствовать, что мы можем вместе говорить о том, что волнует», — говорится в сообщении.
В новом формате актеры сыграли премьерный спектакль «Вертеп. Война. Стихи», созданный на основе стихотворений известного украинского писателя, музыканта и волонтера Сергея Жадана.
Напомним, решение о запрете массовых мероприятий приняли на заседании Совета обороны Харьковской области 28 марта. Как говорится в документе, массовые мероприятия запрещены «в помещениях театров, концертных учреждений, филармоний, клубов, музеев и библиотек независимо от формы собственности, в условиях военного положения, и на открытом пространстве на территории Харьковской области с количеством участников и зрителей более 50 человек». Как позже объяснили в ХОВА, в список разрешенных мест включили 16 объектов Харьковщины, в Харькове их всего три: метрополитен, ЕрмиловЦентр и малый зал ХНАТОБа.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эти выходные Харьковский театр кукол им. В. Афанасьева сыграл премьеру спектакля во внутреннем дворе заведения.".