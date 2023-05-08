Грали просто неба: харківський театр ляльок показав виставу у дворі (фото)

Цими вихідними Харківський театр ляльок ім. В. Афанасьєва зіграв прем’єру вистави у внутрішньому дворі закладу.

Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

«Хоч це не зовсім звичний формат, ми пишаємося, що змогли це зробити. Для нас надзвичайно важливо бачити обличчя глядачів, відчувати, що ми можемо разом говорити про те, що хвилює», – йдеться у повідомленні.

У новому форматі актори зіграли прем’єрну виставу «Вертеп. Війна. Вірші», створену на основі поезій відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергія Жадана.

Нагадаємо, рішення про заборону масових заходів ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня. Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”. Як пізніше пояснили у ХОВА, до списку дозволених місць включили 16 об’єктів Харківщини, у Харкові їх лише три: метрополітен, ЄрмиловЦентр та мала зала ХНАТОБу.