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Грали просто неба: харківський театр ляльок показав виставу у дворі (фото)

Суспільство 11:58   08.05.2023
Вікторія Яковенко
Грали просто неба: харківський театр ляльок показав виставу у дворі (фото) Фото: Марина Мілованова

Цими вихідними Харківський театр ляльок ім. В. Афанасьєва зіграв прем’єру вистави у внутрішньому дворі закладу.

Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

«Хоч це не зовсім звичний формат, ми пишаємося, що змогли це зробити. Для нас надзвичайно важливо бачити обличчя глядачів, відчувати, що ми можемо разом говорити про те, що хвилює», – йдеться у повідомленні.

У новому форматі актори зіграли прем’єрну виставу «Вертеп. Війна. Вірші», створену на основі поезій відомого українського письменника, музиканта та волонтера Сергія Жадана.

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Фото: Марина Мілованова

Нагадаємо, рішення про заборону масових заходів ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області 28 березня. Як йдеться у документі, масові заходи заборонені “у приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форми власності, в умовах воєнного стану, та на відкритому просторі на території Харківської області з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб”. Як пізніше пояснили у ХОВА, до списку дозволених місць включили 16 об’єктів Харківщини, у Харкові їх лише три: метрополітен, ЄрмиловЦентр та мала зала ХНАТОБу.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими вихідними Харківський театр ляльок ім. В. Афанасьєва зіграв прем’єру вистави у внутрішньому дворі закладу.".