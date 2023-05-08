Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что угроза новых ракетных ударов сохраняется.
«Будьте максимально внимательными! Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — пишет он в Telegram.
Напомним, что в 21:44 в регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и области прогремели шесть взрывов. О шести «прилетах», в частности в Харьковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что на данный момент у него нет информации о падении российских ракет в городе.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 22:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что угроза новых ракетных ударов сохраняется.".