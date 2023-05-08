Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що загроза нових ракетних ударів зберігається.

“Будьте максимально уважними! Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги“, – пише він у Telegram.

Нагадаємо, що о 21:44 в регіоні була оголошена повітряна тривога, після чого в Харкові та області пролунали шість вибухів. Про шість «прильотів», зокрема у Харківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що наразі він не має інформації щодо влучань російських ракет у місті.