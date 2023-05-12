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В Харькове началась сессия облсовета: что обсуждают депутаты

Политика 11:05   12.05.2023
Оксана Горун
В Харькове началась сессия облсовета: что обсуждают депутаты Фото: facebook Галины Куц

12 мая в формате онлайн проходит очередная ХVІ сессия Харьковского облсовета VІІІ созыва. В повестке дня — 48 вопросов и «Разное».

Как сообщают депутаты облсовета, сессия 12 мая началась с опозданием из-за технических сбоев.

«Регистрировались долго, в три попытки. Постоянно кто-то из депутатов писал в чате, что «не видит окна». А представители Харьковской прокуратуры писали, что не слышат звука. Наконец, зарегистрировались 94 депутата, заседание продолжается», — сообщила в facebook депутат Галина Куц.

Среди вопросов, включенных в повестку дня сессии, — прекращение полномочий очередного депутата. На сей раз — от «Блока Светличной «Разом». Из облсовета уходит Нина Сильченко, которая только недавно стала депутатом после того, как представители «Разом» применили императивный мандат к своей коллеге и экс-руководителю фракции Виктории Белявцевой. Белявцеву лишили полномочий, а Сильченко прошла по списку партии освободившееся место.

Также во время сессии планируют внести изменения в ряд областных профильных программ, в том числе касающихся соцзащиты, здравоохранения, теробороны и публичной безопасности.

Традиционно много в повестке дня кадровых решений, в том числе касательно руководителей коммунальных медицинских заведений. В частности, должны уволить и заново назначить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

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Еще один проект решения касается выплаты средней зарплаты бывшему главе облсовета Артуру Товмасяну.

С полной повесткой дня сессии Харьковского облсовета можно ознакомиться здесь.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая в формате онлайн проходит очередная ХVІ сессия Харьковского облсовета VІІІ созыва. В повестке дня — 48 вопросов и «Разное»".