В Харькове началась сессия облсовета: что обсуждают депутаты

12 мая в формате онлайн проходит очередная ХVІ сессия Харьковского облсовета VІІІ созыва. В повестке дня — 48 вопросов и «Разное».

Как сообщают депутаты облсовета, сессия 12 мая началась с опозданием из-за технических сбоев.

«Регистрировались долго, в три попытки. Постоянно кто-то из депутатов писал в чате, что «не видит окна». А представители Харьковской прокуратуры писали, что не слышат звука. Наконец, зарегистрировались 94 депутата, заседание продолжается», — сообщила в facebook депутат Галина Куц.

Среди вопросов, включенных в повестку дня сессии, — прекращение полномочий очередного депутата. На сей раз — от «Блока Светличной «Разом». Из облсовета уходит Нина Сильченко, которая только недавно стала депутатом после того, как представители «Разом» применили императивный мандат к своей коллеге и экс-руководителю фракции Виктории Белявцевой. Белявцеву лишили полномочий, а Сильченко прошла по списку партии освободившееся место.

Также во время сессии планируют внести изменения в ряд областных профильных программ, в том числе касающихся соцзащиты, здравоохранения, теробороны и публичной безопасности.

Традиционно много в повестке дня кадровых решений, в том числе касательно руководителей коммунальных медицинских заведений. В частности, должны уволить и заново назначить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

Еще один проект решения касается выплаты средней зарплаты бывшему главе облсовета Артуру Товмасяну.

С полной повесткой дня сессии Харьковского облсовета можно ознакомиться здесь.