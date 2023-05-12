У Харкові розпочалася сесія облради: що обговорюють депутати

12 травня у форматі онлайн відбувається чергова ХVІ сесія Харківської облради VІІІ скликання. На порядку денному – 48 питань і “Різне”.

Як повідомляють депутати облради, сесія 12 травня розпочалася із запізненням через технічні збої.

“Реєструвалися довго, у три спроби. Постійно хтось з депутатів писав у чаті, що “не бачить вікна”. А представники Харківської прокуратури писали, що не чують звук. Врешті, зареєструвалися 94 депутати, засідання триває”, – повідомила у фейсбуці депутатка Галина Куц.

Серед питань, які включені до порядку денного сесії, — припинення повноважень чергового депутата. Цього разу – від “Блоку Світличної “Разом”. З облради йде Ніна Сільченко, яка тільки нещодавно стала депутаткою після того, як представники “Разом” застосували імперативний мандат до своєї колеги та екскерівниці фракції Вікторії Белявцевої. Белявцеву позбавили повноважень, а Сільченко пройшла за списком партії місце, що звільнилося.

Також під час сесії планують внести зміни до низки обласних профільних програм, у тому числі щодо соцзахисту, охорони здоров’я, тероборони та публічної безпеки.

Традиційно багато на порядку денному кадрових рішень, зокрема щодо керівників комунальних медичних закладів. В тому числі мають звільнити та наново призначити директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.

Ще один проєкт рішення стосується виплати середньої зарплати колишньому голові облради Артуру Товмасяну.

З повним порядком денним сесії Харківської облради можна ознайомитися тут.