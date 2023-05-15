Помогала оформить «гуманитарку» от РФ: на Харьковщине поймали коллаборантку
Фото: Харьковская областная прокуратура
Во время оккупации села Петровка на Купянщине 60-летняя местная жительница добровольно сотрудничала с оккупантами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина заняла должность «и. о. хозяйственного работника отдела административно-хозяйственного обеспечения Шевченковского территориального управления ВГА «Купянского района» при оккупационной администрации.
Коллаборантка собирала документы у местных жителей для дальнейшего оформления так называемой «гуманитарной помощи» от РФ и выплат в размере 10 тыс. российских рублей.
Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации села Петровка на Купянщине 60-летняя местная жительница добровольно сотрудничала с оккупантами.".