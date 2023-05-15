Допомагала оформити «гуманітарку» від РФ: на Харківщині піймали колаборантку
Фото: Харківська обласна прокуратура
Під час окупації села Петрівка на Куп’янщині 60-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.
За даними Харківської обласної прокуратури, жінка обійняла посаду «и. о. хозяйственного работника отдела административно-хозяйственного обеспечения Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.
Колаборантка збирала документи у місцевих мешканців для подальшого оформлення ними так званої «гуманітарної допомоги» від РФ та виплат в розмірі 10 тис. російських рублів.
Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 16:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації села Петрівка на Куп’янщині 60-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.".