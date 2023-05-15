Допомагала оформити «гуманітарку» від РФ: на Харківщині піймали колаборантку

Під час окупації села Петрівка на Куп’янщині 60-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінка обійняла посаду «и. о. хозяйственного работника отдела административно-хозяйственного обеспечения Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Колаборантка збирала документи у місцевих мешканців для подальшого оформлення ними так званої «гуманітарної допомоги» від РФ та виплат в розмірі 10 тис. російських рублів.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).