Работа в Харькове: опубликован ТОП вакансий недели (инфографика)

ХОВА совместно с областной службой занятости продолжают еженедельно отбирать десятку лучших предложений работы в Харькове и области.

По данным ХОВА, в целом в данный момент на Харьковщине актуальны 1482 вакансии. ТОП-10 нынешней недели выглядит так:

1. Слесарь-электромонтажник – 25 000 грн.

2. Водитель автотранспортных средств – 22 000 грн.

3. Мастер производства – 20 000 грн.

4. Машинист бульдозера – 19 990 грн.

5. Аппаратчик обработки зерна – 19 950 грн.

6. Печатник офсетной плоской печати – 18 000 грн.

7. Швея – 15 000 грн.

8. Бухгалтер – 11 600 грн.

9. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 10 000 грн.

10. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 9 990 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.