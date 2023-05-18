Работа в Харькове: опубликован ТОП вакансий недели (инфографика)
ХОВА совместно с областной службой занятости продолжают еженедельно отбирать десятку лучших предложений работы в Харькове и области.
По данным ХОВА, в целом в данный момент на Харьковщине актуальны 1482 вакансии. ТОП-10 нынешней недели выглядит так:
1. Слесарь-электромонтажник – 25 000 грн.
2. Водитель автотранспортных средств – 22 000 грн.
3. Мастер производства – 20 000 грн.
4. Машинист бульдозера – 19 990 грн.
5. Аппаратчик обработки зерна – 19 950 грн.
6. Печатник офсетной плоской печати – 18 000 грн.
7. Швея – 15 000 грн.
8. Бухгалтер – 11 600 грн.
9. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 10 000 грн.
10. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 9 990 грн.
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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с областной службой занятости продолжают еженедельно отбирать десятку лучших предложений работы в Харькове и области".