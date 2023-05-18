Робота в Харкові: опубліковано ТОП вакансій тижня (інфографіка)

ХОВА спільно з обласною службою зайнятості продовжують щотижня відбирати десятку найкращих пропозицій роботи в Харкові та області.

За даними ХОВА, загалом на цей час на Харківщині актуальні 1482 вакансії. ТОП-10 цього тижня виглядає так:

1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн.

2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.

3. Майстер виробництва – 20 000 грн.

4. Машиніст бульдозера – 19 990 грн.

5. Апаратник оброблення зерна – 19 950 грн.

6. Друкар офсетного плоского друкування – 18 000 грн.

7. Швачка – 15 000 грн.

8. Бухгалтер – 11 600 грн.

9. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 10 000 грн.

10. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 9 990 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.