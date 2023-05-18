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Робота в Харкові: опубліковано ТОП вакансій тижня (інфографіка)

Економіка 11:30   18.05.2023
Оксана Горун
Робота в Харкові: опубліковано ТОП вакансій тижня (інфографіка)

ХОВА спільно з обласною службою зайнятості продовжують щотижня відбирати десятку найкращих пропозицій роботи в Харкові та області.

За даними ХОВА, загалом на цей час на Харківщині актуальні 1482 вакансії. ТОП-10 цього тижня виглядає так:

1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.
3. Майстер виробництва – 20 000 грн.
4. Машиніст бульдозера – 19 990 грн.
5. Апаратник оброблення зерна – 19 950 грн.
6. Друкар офсетного плоского друкування – 18 000 грн.
7. Швачка – 15 000 грн.
8. Бухгалтер – 11 600 грн.
9. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 10 000 грн.
10. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 9 990 грн.

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З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Робота в Харкові: опубліковано ТОП вакансій тижня (інфографіка)»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно з обласною службою зайнятості продовжують щотижня відбирати десятку найкращих пропозицій роботи в Харкові та області".