На Харьковщине обнаружили российский схрон (видео)

Сотрудники ГБР нашли российский тайник, где оккупанты припрятали гранаты.

«Работники ДБР на территории Харьковской области нашли тщательно замаскированный тайник, в котором российские оккупанты спрятали реактивные штурмовые гранаты. 18 единиц боеприпасов были скрыты на территории одной из лесополос в Чугуевском районе», — сообщила пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, схрон перед отступлением оборудовали военнослужащие 3-го батальона 101-го полка РФ.

«Все вооружение, найденное работниками ДБР, изъято и будет передано в одну из бригад ВСУ. Наши защитники обещают использовать российские снаряды по прямому назначению», — отметили следователи.