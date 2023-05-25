На Харьковщине обнаружили российский схрон (видео)
Сотрудники ГБР нашли российский тайник, где оккупанты припрятали гранаты.
«Работники ДБР на территории Харьковской области нашли тщательно замаскированный тайник, в котором российские оккупанты спрятали реактивные штурмовые гранаты. 18 единиц боеприпасов были скрыты на территории одной из лесополос в Чугуевском районе», — сообщила пресс-служба ГБР.
По данным ГБР, схрон перед отступлением оборудовали военнослужащие 3-го батальона 101-го полка РФ.
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«Все вооружение, найденное работниками ДБР, изъято и будет передано в одну из бригад ВСУ. Наши защитники обещают использовать российские снаряды по прямому назначению», — отметили следователи.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР нашли российский тайник, где оккупанты припрятали гранаты".