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На Харьковщине обнаружили российский схрон (видео)

Происшествия 10:24   25.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обнаружили российский схрон (видео)

Сотрудники ГБР нашли российский тайник, где оккупанты припрятали гранаты.

«Работники ДБР на территории Харьковской области нашли тщательно замаскированный тайник, в котором российские оккупанты спрятали реактивные штурмовые гранаты. 18 единиц боеприпасов были скрыты на территории одной из лесополос в Чугуевском районе», — сообщила пресс-служба ГБР.

Российские штурмовые гранаты на Харьковщине

По данным ГБР, схрон перед отступлением оборудовали военнослужащие 3-го батальона 101-го полка РФ.

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«Все вооружение, найденное работниками ДБР, изъято и будет передано в одну из бригад ВСУ. Наши защитники обещают использовать российские снаряды по прямому назначению», — отметили следователи.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР нашли российский тайник, где оккупанты припрятали гранаты".