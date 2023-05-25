На Харківщині виявили російський схрон (відео)

Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де окупанти на Харківщині зберігали гранати.

“Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати. 18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі“, – повідомила пресслужба ДБР.

За даними ДБР, схрон перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101-го полку РФ.

“Усе озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням”, – зазначили слідчі.