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На Харківщині виявили російський схрон (відео)

Події 10:24   25.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині виявили російський схрон (відео)

Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де окупанти на Харківщині зберігали гранати.

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати. 18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі“, – повідомила пресслужба ДБР.

Російські штурмові гранати на Харківщині

За даними ДБР, схрон перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101-го полку РФ.

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“Усе озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням”, – зазначили слідчі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де окупанти на Харківщині зберігали гранати".