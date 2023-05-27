Двухлетнюю Виолетту, заблудившуюся на Харьковщине, осмотрели врачи — Синегубов
Двухлетняя Виолетта, заблудившаяся в лесу на Харьковщине, в удовлетворительном состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Девочку уже осмотрели медики, состояние удовлетворительное, дальнейшее обследование проведут в медицинском учреждении. Интенсивные поиски продолжались почти 4 дня, объединились более тысячи человек, это невероятная работа», – рассказал Синегубов.
Сегодня двухлетнюю девочку из села Скрипаи нашли живой, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко. Девочку искали 1000 человек.
Ранее мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорила, что ребенка похитили.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 15:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двухлетняя Виолетта, заблудившаяся в лесу на Харьковщине, в удовлетворительном состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".