Дворічну Віолетту, яка заблукала на Харківщині, оглянули медики – Синєгубов
Дворічна Віолетта, яка заблукала у лісі на Харківщині, у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Дівчинку вже оглянули медики, стан задовільний, подальше обстеження проведуть у медичній установі. Інтенсивні пошуки тривали майже 4 дні, об’єдналися більше тисячі людей, це неймовірна робота», – розповів Синєгубов.
Сьогодні дворічну дівчинку із села Скрипаї знайшли живою, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко. Дівчинку шукали 1000 людей.
Раніше мама Віолетти, яка зникла на Харківщині, говорила, що дитину викрали.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 15:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дворічна Віолетта, яка заблукала у лісі на Харківщині, у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".