Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині

Зниклу дворічну Віолетту зі Скрипаїв Слобожанської громади знайшли в лісі завдяки тому, що дитина застогнала, коли поряд проходили пошуковці, повідомляє “Суспільне Харків”.

Дівчинка сиділа у траві під деревом і згорнулася як кошеня, розповів начальник управління карного розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко.

“Ліс має загальну площу 3700 гектарів. Майже чотири доби ми не припиняли пошуки і почісування лісу. До пошуків дворічної дитини залучили понад 1000 людей. На четверту добу ми її знайшли. Це неймовірне чудо. Пліч-о-пліч з нами шукали дівчинку такі волонтерські організації: “Мілена”, “Троянда на руці”, “Червоний Хрест”, ПСО “Янгол”. Ми шукали дитину у Скрипаївському та Задонецькому лісництві. Тропами розбивалися на сектори, на квадрати. Коли побачили її живу — це були мурашки й сльози”, — розповів Іващенко.

“Коли її знайшли, вона була дуже слабка, сиділа під деревцем. Коли пошуковці йшли, вона застогнала і хлопці її почули. Це дуже щільний ліс. Коли ми його прочісували, нас заїдали комахи. Ми думали, як вона від комах виживе. Але вона не була покусана. Подряпини були від невеликих гілок, проте серйозних поранень не було”, — розповів начальник управління кримінального розшуку поліції Харківщини.

За його словами, дитину знайшли за 8-10 кілометрів від будинку.

“Це край лісу, по діагоналі, це дуже далеко від її дому. Коли ми її взяли на руки, піднесли водичку, вона попросила: “Водю, водю”. Це неймовірно, що ми сьогодні пережили. Якби вона не застогнала у той момент, можливо, її б і не помітили. Це такий маленький клубочок, який сидів у траві. Вона була за розміром як кошеня”, — сказав Роман Іващенко.

Іващенко зазначив, що матері дівчинки першій повідомили про її знаходження.

“Ми взяли дитину в автомобіль та викликали “швидку”, а потім поїхали на зустріч медикам. Скоординували матір, яка приїхала на місце. Батько дівчинки приїхав з фронту та допомагав у пошуках. Це були емоції та сльози”, — розповів Роман Іващенко.

Сьогодні дворічну дівчинку із села Скрипаї знайшли живою, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко. Дівчинку шукали 1000 людей понад три доби.

Раніше мама Віолетти, яка зникла на Харківщині, говорила, що дитину викрали.