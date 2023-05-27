Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине

Пропавшую двухлетнюю Виолетту из Скрипаев Слобожанской громады нашли в лесу благодаря тому, что ребенок застонал, когда рядом проходили поисковики, сообщает «Суспільне Харків».

Девочка сидела в траве под деревом и свернулась как котенок, рассказал начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины Роман Иващенко.

«У леса общая площадь 3700 гектаров. Почти четыре дня мы не прекращали поиски и почесывание леса. К поискам двухлетнего ребенка привлекли более 1000 человек. На четвертые сутки мы его нашли. Это невероятное чудо. Бок о бок с нами искали девочку такие волонтерские организации: «Милена», «Роза на руке», «Красный Крест», ПСО «Ангел». Мы искали ребенка в Скрипаевском и Задонецком лесничестве. Тропами разбивались на секторы, на квадраты. Когда увидели ее живую — это были мурашки по коже и слезы» , – рассказал Иващенко.

«Когда девочку нашли, она была очень слаба, сидела под деревцом. Когда поисковики шли, она застонала и ребята ее услышали. Это очень плотный лес. Когда мы его прочесывали, нас заедали насекомые. Мы думали, как она от насекомых выживет. Но девочка не была покусана. Царапины были от небольших веток, однако серьезных ранений не было», — рассказал начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины.

По его словам, ребенка нашли в 8-10 километрах от дома.

«Это край леса, по диагонали, это очень далеко от ее дома. Когда мы ее взяли на руки, поднесли водичку, она попросила: «Водю, водю». Это невероятно, что мы сегодня пережили. Если бы она не застонала в тот момент, возможно, ее бы и не заметили. Это такой маленький клубочек, который сидел в траве. Она была по размеру как котенок», — сказал Роман Иващенко.

Иващенко отметил, что матери девочки первой сообщили о ее находке.

«Мы взяли ребенка в автомобиль и вызвали «скорую», а потом поехали на встречу медикам. Скоординировали приехавшую на место мать. Отец девочки приехал с фронта и помогал в поисках. Это были эмоции и слезы», — рассказал Роман Иващенко.

Сегодня двухлетнюю девочку из села Скрипаи нашли живой, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко. Девочку искали 1000 человек более трех суток.

Ранее мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорила, что ребенка похитили.