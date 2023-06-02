У границы с Харьковщиной уничтожили противника и его технику (видео)

Об успешном уничтожении противника на его территории сообщили в легионе «Свобода России».

Под удар артиллерии попали российские военные в Грайворонском районе РФ, который граничит с Харьковской и Сумской областями.

«Показываем работу нашей артиллерии в Грайворонском районе. Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведено из строя несколько единиц техники. Путинские войска разбегаются по посадкам и жилым домам, но наши корректировщики находят их и там», — отметили в telegram легиона.