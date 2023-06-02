У границы с Харьковщиной уничтожили противника и его технику (видео)
Фото: GoogleMaps
Об успешном уничтожении противника на его территории сообщили в легионе «Свобода России».
Под удар артиллерии попали российские военные в Грайворонском районе РФ, который граничит с Харьковской и Сумской областями.
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«Показываем работу нашей артиллерии в Грайворонском районе. Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведено из строя несколько единиц техники. Путинские войска разбегаются по посадкам и жилым домам, но наши корректировщики находят их и там», — отметили в telegram легиона.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешном уничтожении противника на его территории сообщили в легионе «Свобода России»".