Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)
Про успішне знищення противника на його території повідомили у легіоні “Свобода Росії”.
Під удар артилерії потрапили російські військові в Грайворонському районі РФ, що межує з Харківською та Сумською областями.
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“Показуємо роботу нашої артилерії в Грайворонському районі. Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками та житловими будинками, але наші коригувальники знаходять їх і там”, — зазначили в телеграмі легіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішне знищення противника на його території повідомили у легіоні “Свобода Росії”".