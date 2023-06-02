Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)

Про успішне знищення противника на його території повідомили у легіоні “Свобода Росії”.

Під удар артилерії потрапили російські військові в Грайворонському районі РФ, що межує з Харківською та Сумською областями.

“Показуємо роботу нашої артилерії в Грайворонському районі. Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками та житловими будинками, але наші коригувальники знаходять їх і там”, — зазначили в телеграмі легіону.