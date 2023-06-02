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Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)

Події 10:36   02.06.2023
Оксана Горун
Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)

Про успішне знищення противника на його території повідомили у легіоні “Свобода Росії”.

Під удар артилерії потрапили російські військові в Грайворонському районі РФ, що межує з Харківською та Сумською областями.

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“Показуємо роботу нашої артилерії в Грайворонському районі. Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками та житловими будинками, але наші коригувальники знаходять їх і там”, — зазначили в телеграмі легіону.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішне знищення противника на його території повідомили у легіоні “Свобода Росії”".