Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о случае, когда ему было страшно во время полномасштабного вторжения РФ.

«Я ведь такой же человек, как все. Страх – это естественно. Помню, когда мы лежали, вынуждены были лежать, когда были российские «сушки», когда бомбили город Харьков. Такое случилось, что мы лежали под этими «сушками». Это незабываемо. Это самое страшное чувство, которое было за время войны», — сообщил Терехов в интервью проекта «Вести. Тема дня».

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