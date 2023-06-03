Терехов розповів, коли йому було страшно під час війни
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про випадок, коли йому страшно під час повномасштабного вторгнення РФ.
«Я ж така ж людина, як усі. Страх – це природно. Пам’ятаю коли ми лежали, вимушені були лежати, коли були російські «сушки», коли бомбили місто Харків. Таке трапилося, що ми лежали під цими «сушками». Це незабутньо. Це саме страшне відчуття, яке було за час війни», – повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня».
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про випадок, коли йому страшно під час повномасштабного вторгнення РФ.".