Терехов розповів, коли йому було страшно під час війни

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про випадок, коли йому страшно під час повномасштабного вторгнення РФ.

«Я ж така ж людина, як усі. Страх – це природно. Пам’ятаю коли ми лежали, вимушені були лежати, коли були російські «сушки», коли бомбили місто Харків. Таке трапилося, що ми лежали під цими «сушками». Це незабутньо. Це саме страшне відчуття, яке було за час війни», – повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня».

Читайте також: Армія РФ обстріляла 28 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів