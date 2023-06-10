Ночная атака: под ударом были 3 региона, в том числе Харьковщина — данные ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что над территорией Украины сбили две крылатые ракеты и 20 «Шахедов». Ночная атака продолжалась с 23:00 до 5:00.

«Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа «Искандер», а также ударными БПЛА иранского производства. Также атакована Одесская и Харьковская область крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно», — проинформировали в telegram ВС ВСУ.

По данным защитников украинского неба, по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпустили восемь ракет наземного базирования разных типов и 35 «Шахедов» — из района восточного побережья Азовского моря.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Центр» и «Юг», во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов «Shahed-136 /131», — сообщили в Воздушных силах.