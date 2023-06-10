Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що над територією України збили дві крилаті ракети та 20 “Шахедів”. Нічна атака тривала з 23:00 до 5:00.

“Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу “Іскандер”, а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно”, – проінформували в телеграмі ПС ЗСУ.

За даними захисників українського неба, по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випустили вісім ракет наземного базування різних типів та 35 “Шахедів” – з району східного узбережжя Азовського моря.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів “Shahed-136/131”, – повідомили у Повітряних силах.