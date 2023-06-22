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Более тысячи мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю

Общество 14:30   22.06.2023
Виктория Яковенко
Более тысячи мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю Фото: ХОВА

В Харьковской области за неделю саперы разминировали более 300 гектаров территории и уничтожили 1500 взрывоопасных предметов.

По данным ХОВА, за неделю взрывотехники провели разминирование около 108 гектаров сельхозугодий, проверили более 72 километров линий электропередач.

Кроме того, саперы обследовали 8,1 километра участков автодорог, 170 метров водопроводов и 4,4 километра водопровода.

В частности, 21 июня в Харьковской области разминировали более 35 гектаров территории.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю саперы разминировали более 300 гектаров территории и уничтожили 1500 взрывоопасных предметов.".