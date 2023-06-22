Более тысячи мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю

В Харьковской области за неделю саперы разминировали более 300 гектаров территории и уничтожили 1500 взрывоопасных предметов.

По данным ХОВА, за неделю взрывотехники провели разминирование около 108 гектаров сельхозугодий, проверили более 72 километров линий электропередач.

Кроме того, саперы обследовали 8,1 километра участков автодорог, 170 метров водопроводов и 4,4 километра водопровода.

В частности, 21 июня в Харьковской области разминировали более 35 гектаров территории.