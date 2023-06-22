Понад тисячу мін і снарядів знищили сапери на Харківщині за тиждень

У Харківській області за тиждень сапери розмінували понад 300 гектарів території та знищили 1500 вибухонебезпечних предметів.

За даними ХОВА, за тиждень вибухотехніки провели розмінування майже 108 гектарів сільгоспугідь, перевірили понад 72 кілометри ліній електропередач.

Крім цього, сапери обстежили 8,1 кілометра ділянок автодоріг, 170 метрів водопроводів та 4,4 кілометра водогону.

Зокрема, 21 червня у Харківській області розмінували понад 35 га території.