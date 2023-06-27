В Харькове спасли птенца дятла, которого заклевали сойки (видео)
В Харькове женщина увидела, как птенца дятла окружили сойки и клюют ему голову.
Женщина отбила маленького дятла от птиц и обратилась к волонтерам, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
Волонтеры отвезли птенца на осмотр к орнитологу.
«К счастью, малыш получил только легкую ЧМТ, другие внешние повреждения не были обнаружены. Он был в стрессовом состоянии и обезвоживании. Ему была предоставлена поддерживающая терапия препаратами и комплексом витаминов», — добавили волонтеры.
Уже на следующий день птенца выпустили на свободу.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове женщина увидела, как птенца дятла окружили сойки и клюют ему голову.".