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В Харькове спасли птенца дятла, которого заклевали сойки (видео)

Общество 12:40   27.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове спасли птенца дятла, которого заклевали сойки (видео)

В Харькове женщина увидела, как птенца дятла окружили сойки и клюют ему голову.

Женщина отбила маленького дятла от птиц и обратилась к волонтерам, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

Волонтеры отвезли птенца на осмотр к орнитологу.

«К счастью, малыш получил только легкую ЧМТ, другие внешние повреждения не были обнаружены. Он был в стрессовом состоянии и обезвоживании. Ему была предоставлена поддерживающая терапия препаратами и комплексом витаминов», — добавили волонтеры.

Уже на следующий день птенца выпустили на свободу.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове женщина увидела, как птенца дятла окружили сойки и клюют ему голову.".