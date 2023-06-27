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У Харкові врятували пташеня дятла, якого заклювали сойки (відео)

Суспільство 12:40   27.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові врятували пташеня дятла, якого заклювали сойки (відео)

У Харкові жінка побачила, як пташеня дятла оточили сойки та дзьобають йому голову.

Жінка відбила маленького дятла від птахів та звернулася до волонтерів, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

Волонтери відвезли пташеня до орнітолога.

«На щастя, малюк отримав лише легку ЧМТ, інших зовнішніх ушкоджень не було виявлено. Він був у стресовому стані та зневодненні. Йому було надано підтримуючу терапію препаратами та комплексом вітамінів», – додали волонтери.

Вже наступного дня пташеня випустили на волю.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 12:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові жінка побачила, як пташеня дятла оточили сойки та дзьобають йому голову.".