У Харкові врятували пташеня дятла, якого заклювали сойки (відео)
У Харкові жінка побачила, як пташеня дятла оточили сойки та дзьобають йому голову.
Жінка відбила маленького дятла від птахів та звернулася до волонтерів, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».
Волонтери відвезли пташеня до орнітолога.
«На щастя, малюк отримав лише легку ЧМТ, інших зовнішніх ушкоджень не було виявлено. Він був у стресовому стані та зневодненні. Йому було надано підтримуючу терапію препаратами та комплексом вітамінів», – додали волонтери.
Вже наступного дня пташеня випустили на волю.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові жінка побачила, як пташеня дятла оточили сойки та дзьобають йому голову.".