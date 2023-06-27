У Харкові врятували пташеня дятла, якого заклювали сойки (відео)

У Харкові жінка побачила, як пташеня дятла оточили сойки та дзьобають йому голову.

Жінка відбила маленького дятла від птахів та звернулася до волонтерів, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

Волонтери відвезли пташеня до орнітолога.

«На щастя, малюк отримав лише легку ЧМТ, інших зовнішніх ушкоджень не було виявлено. Він був у стресовому стані та зневодненні. Йому було надано підтримуючу терапію препаратами та комплексом вітамінів», – додали волонтери.

Вже наступного дня пташеня випустили на волю.