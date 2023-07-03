В харьковском драмтеатре (уже не Пушкина) — новый режиссер

Руководство Харьковского академического драматического театра, из названия которого недавно убрали имя российского поэта Пушкина, сообщило об обновлении творческого коллектива.

«Рады представить вам нашего нового режиссера, уже имеющего признание в театральном сообществе Харькова – Сергея Москаленко, известного также под псевдонимом «black jack». Сергей Москаленко – многогранный художник, одаренный невероятными творческими способностями. Он учился режиссуре у А. С. Барсегяна и работал в течение 20 лет в Харьковском негосударственном театре «PS». Его умения как актера, режиссера, ведущего, поэта, сценариста и драматурга увлекают и поражают», — отрекомендовала нового режиссера пресс-служба театра.

В драмтеатре сообщили, что новый режиссер добавит работе коллектива креативности, привнесет обновления и профессионализм.