В харьковском драмтеатре (уже не Пушкина) — новый режиссер
Руководство Харьковского академического драматического театра, из названия которого недавно убрали имя российского поэта Пушкина, сообщило об обновлении творческого коллектива.
«Рады представить вам нашего нового режиссера, уже имеющего признание в театральном сообществе Харькова – Сергея Москаленко, известного также под псевдонимом «black jack». Сергей Москаленко – многогранный художник, одаренный невероятными творческими способностями. Он учился режиссуре у А. С. Барсегяна и работал в течение 20 лет в Харьковском негосударственном театре «PS». Его умения как актера, режиссера, ведущего, поэта, сценариста и драматурга увлекают и поражают», — отрекомендовала нового режиссера пресс-служба театра.
Читайте также: «Касательно Харькова и Пушкина – давняя история» – Синегубов о вывеске театра
В драмтеатре сообщили, что новый режиссер добавит работе коллектива креативности, привнесет обновления и профессионализм.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковском драмтеатре (уже не Пушкина) — новый режиссер»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Харьковского академического драматического театра, из названия которого недавно убрали имя российского поэта Пушкина, сообщило об обновлении творческого коллектива".