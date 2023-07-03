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В харьковском драмтеатре (уже не Пушкина) — новый режиссер

Культура 10:37   03.07.2023
Оксана Горун
В харьковском драмтеатре (уже не Пушкина) — новый режиссер Фото: пресс-служба Харьковского драмтеатра

Руководство Харьковского академического драматического театра, из названия которого недавно убрали имя российского поэта Пушкина, сообщило об обновлении творческого коллектива.

«Рады представить вам нашего нового режиссера, уже имеющего признание в театральном сообществе Харькова – Сергея Москаленко, известного также под псевдонимом «black jack». Сергей Москаленко – многогранный художник, одаренный невероятными творческими способностями. Он учился режиссуре у А. С. Барсегяна и работал в течение 20 лет в Харьковском негосударственном театре «PS». Его умения как актера, режиссера, ведущего, поэта, сценариста и драматурга увлекают и поражают», — отрекомендовала нового режиссера пресс-служба театра.

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В драмтеатре сообщили, что новый режиссер добавит работе коллектива креативности, привнесет обновления и профессионализм.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 10:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Харьковского академического драматического театра, из названия которого недавно убрали имя российского поэта Пушкина, сообщило об обновлении творческого коллектива".