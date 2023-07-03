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У харківському драмтеатрі (вже не Пушкіна) – новий режисер

Культура 10:37   03.07.2023
Оксана Горун
У харківському драмтеатрі (вже не Пушкіна) – новий режисер

Керівництво Харківського академічного драматичного театру, з назви якого нещодавно прибрали ім’я російського поета Пушкіна, повідомило про оновлення творчого колективу.

“Раді представити Вам нашого нового режисера, який вже має визнання в театральній спільноті Харкова – Сергія Москаленка, відомого також під псевдонімом “black jack”. Сергій Москаленко – багатогранний митець, обдарований неймовірними творчими здібностями. Він навчався режисурі в О. С. Барсегяна та працював протягом 20 років у Харківському недержавному театрі “P.S.” Його вміння як актора, режисера, ведучого, поета, сценариста і драматурга захоплюють і вражають”, — запропонувала нового режисера пресслужба театру.

Читайте також: “Щодо Харкова та Пушкіна – давня історія” – Синєгубов про вивіску театру

У драмтеатрі повідомили, що новий режисер додасть роботі колективу креативності, привнесе оновлення та професіоналізм.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Харківського академічного драматичного театру, з назви якого нещодавно прибрали ім’я російського поета Пушкіна, повідомило про оновлення творчого колективу".