Госрегистратора в Харькове обвиняют в незаконной регистрации недвижимости

Прокуратура передала в суд дело в отношении госрегистратора. Помещения на ул. Чайковской, стоимостью почти в 1,2 млн грн, вернут громаде.

«Суд удовлетворил иск Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об отмене решений о государственной регистрации прав на нежилые помещения и истребовании их в пользу Харьковской городской территориальной громады», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, еще в феврале 2017 года госрегистратор зарегистрировал право собственности на нежилые помещения на ул. Чайковской. Мужчина получил помещения площадью более 200 кв. метров. Но правовых оснований для проведения регистрации не было. В прокуратуре утверждают, что госрегистратор нарушил требования целого ряда статей Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

Таким образом из коммунальной собственности изъяли недвижимость стоимостью почти в 1,2 млн грн.

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«В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении государственного регистратора по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам территориальной громады», — отметили прокуроры.