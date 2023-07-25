Госрегистратора в Харькове обвиняют в незаконной регистрации недвижимости
Прокуратура передала в суд дело в отношении госрегистратора. Помещения на ул. Чайковской, стоимостью почти в 1,2 млн грн, вернут громаде.
«Суд удовлетворил иск Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об отмене решений о государственной регистрации прав на нежилые помещения и истребовании их в пользу Харьковской городской территориальной громады», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, еще в феврале 2017 года госрегистратор зарегистрировал право собственности на нежилые помещения на ул. Чайковской. Мужчина получил помещения площадью более 200 кв. метров. Но правовых оснований для проведения регистрации не было. В прокуратуре утверждают, что госрегистратор нарушил требования целого ряда статей Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
Таким образом из коммунальной собственности изъяли недвижимость стоимостью почти в 1,2 млн грн.
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«В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении государственного регистратора по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам территориальной громады», — отметили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело в отношении госрегистратора. Помещения на ул. Чайковской, стоимостью почти в 1,2 млн грн, вернут громаде".