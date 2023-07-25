Держреєстратора у Харкові звинувачують у незаконній реєстрації нерухомості

Прокуратура передала до суду справу щодо держреєстратора. Приміщення на вул. Чайковській, вартістю майже 1,2 млн грн, повернуть громаді.

“Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про скасування рішень щодо державної реєстрації прав на нежитлові приміщення та витребування їх на користь Харківської міської територіальної громади”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, ще в лютому 2017 року держреєстратор зареєстрував право власності на нежитлові приміщення на вул. Чайковській. Чоловік отримав приміщення площею понад 200 кв. метрів. Але правових підстав щодо проведення реєстрації не було. У прокуратурі стверджують, що держреєстратор порушив вимоги низки статей Закону України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно”.

Таким чином з комунальної власності вилучили нерухомість вартістю майже 1,2 млн грн.

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“До суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно державного реєстратора за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади”, – зазначили прокурори.