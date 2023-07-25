Синоптики предупредили жителей Харьковщины о чрезвычайной опасности
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 26 по 27 июля.
«26 — 27 июля в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 26 по 27 июля.".