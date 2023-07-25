Синоптики предупредили жителей Харьковщины о чрезвычайной опасности

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 26 по 27 июля.

«26 — 27 июля в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.