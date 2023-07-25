Синоптики попередили мешканців Харківщини про надзвичайну небезпеку

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 26 по 27 липня.

«26 – 27 липня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.