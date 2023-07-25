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Синоптики попередили мешканців Харківщини про надзвичайну небезпеку

Суспільство 13:55   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Синоптики попередили мешканців Харківщини про надзвичайну небезпеку

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 26 по 27 липня.

«26 – 27 липня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

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Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 13:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 26 по 27 липня.".