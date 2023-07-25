Синоптики попередили мешканців Харківщини про надзвичайну небезпеку
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 26 по 27 липня.
«26 – 27 липня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 26 по 27 липня.".