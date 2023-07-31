В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)

В Харькове две ракеты С-300 ударили по складам в Новобаварском районе.

«По данным следствия, в ночь на 31 июля враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Предварительно двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. В результате обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, ранен 61-летний охранник предприятия. Он в больнице.