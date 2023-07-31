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В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)

Происшествия 08:26   31.07.2023
Оксана Горун
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)

В Харькове две ракеты С-300 ударили по складам в Новобаварском районе.

«По данным следствия, в ночь на 31 июля враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Предварительно двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. В результате обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 7

По данным прокуроров, ранен 61-летний охранник предприятия. Он  в больнице.

Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 9

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 08:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове две ракеты С-300 ударили по складам в Новобаварском районе".