В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
В Харькове две ракеты С-300 ударили по складам в Новобаварском районе.
«По данным следствия, в ночь на 31 июля враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Предварительно двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. В результате обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, ранен 61-летний охранник предприятия. Он в больнице.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове две ракеты С-300 ударили по складам в Новобаварском районе".