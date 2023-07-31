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У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)

Події 08:26   31.07.2023
Оксана Горун
У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)

У Харкові дві ракети С-300 вдарили по складах у Новобаварському районі.

За даними слідства, в ніч на 31 липня ворог завдав ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Попередньо, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За даними прокурорів, поранено 61-річного охоронця підприємства. Він у лікарні.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові дві ракети С-300 вдарили по складах у Новобаварському районі".