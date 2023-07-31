У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)

У Харкові дві ракети С-300 вдарили по складах у Новобаварському районі.

“За даними слідства, в ніч на 31 липня ворог завдав ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Попередньо, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, поранено 61-річного охоронця підприємства. Він у лікарні.