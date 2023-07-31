У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)
У Харкові дві ракети С-300 вдарили по складах у Новобаварському районі.
“За даними слідства, в ніч на 31 липня ворог завдав ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Попередньо, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, поранено 61-річного охоронця підприємства. Він у лікарні.
Читайте також: Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові дві ракети С-300 вдарили по складах у Новобаварському районі".