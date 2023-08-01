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В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн

Общество 14:53   01.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн Фото: Харьковская областная прокуратура

С 2016 по апрель 2019 мужчина не платил за аренду земли в Харькове. Теперь через суд с него взыскали более 1,6 млн грн.

Речь идет о земельном участке, расположенном по Индустриальному проспекту, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Установлено, что на этом участке расположено нежилое здание площадью около 123 кв. м, право собственности на которое было зарегистрировано физическим лицом с 2016 года. В апреле 2019 года это здание было отчуждено другому лицу. Однако в период с 2016 по апрель 2019 земля под объектом недвижимости не была оформлена, а арендная плата не платилась. Это нанесло Харьковской городской территориальной общине ущерб», — добавили правоохранители.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мужчины средств в виде арендной платы за пользование землей. В местный бюджет поступит более 1,6 млн. грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 2016 по апрель 2019 мужчина не платил за аренду земли в Харькове. Теперь через суд с него взыскали более 1,6 млн грн.".