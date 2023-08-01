В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн
С 2016 по апрель 2019 мужчина не платил за аренду земли в Харькове. Теперь через суд с него взыскали более 1,6 млн грн.
Речь идет о земельном участке, расположенном по Индустриальному проспекту, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Установлено, что на этом участке расположено нежилое здание площадью около 123 кв. м, право собственности на которое было зарегистрировано физическим лицом с 2016 года. В апреле 2019 года это здание было отчуждено другому лицу. Однако в период с 2016 по апрель 2019 земля под объектом недвижимости не была оформлена, а арендная плата не платилась. Это нанесло Харьковской городской территориальной общине ущерб», — добавили правоохранители.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мужчины средств в виде арендной платы за пользование землей. В местный бюджет поступит более 1,6 млн. грн.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 2016 по апрель 2019 мужчина не платил за аренду земли в Харькове. Теперь через суд с него взыскали более 1,6 млн грн.".