В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн

С 2016 по апрель 2019 мужчина не платил за аренду земли в Харькове. Теперь через суд с него взыскали более 1,6 млн грн.

Речь идет о земельном участке, расположенном по Индустриальному проспекту, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Установлено, что на этом участке расположено нежилое здание площадью около 123 кв. м, право собственности на которое было зарегистрировано физическим лицом с 2016 года. В апреле 2019 года это здание было отчуждено другому лицу. Однако в период с 2016 по апрель 2019 земля под объектом недвижимости не была оформлена, а арендная плата не платилась. Это нанесло Харьковской городской территориальной общине ущерб», — добавили правоохранители.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мужчины средств в виде арендной платы за пользование землей. В местный бюджет поступит более 1,6 млн. грн.

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