У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн

З 2016 по квітень 2019 року чоловік не платив за оренду землі у Харкові. Тепер через суд з нього стягнули понад 1,6 млн грн.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану по проспекту Індустріальному, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що на цій ділянці розташована нежитлова будівля площею майже 123 кв. м, право власності на яку було зареєстровано за фізичною особою з 2016 року. У квітні 2019 року цю будівлю було відчужено іншій особі. Однак у період з 2016 по квітень 2019 року земля під об’єктом нерухомості не була оформлена, а орендна плата не сплачувалась. Це завдало Харківській міській територіальній громаді збитків», – додали правоохоронці.

Суд апеляційної інстанції задовольнив позов прокуратури про стягнення з чоловіка коштів у вигляді орендної плати за користування землею. До місцевого бюджету надійде понад 1,6 млн грн.

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