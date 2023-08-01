У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн
З 2016 по квітень 2019 року чоловік не платив за оренду землі у Харкові. Тепер через суд з нього стягнули понад 1,6 млн грн.
Йдеться про земельну ділянку, розташовану по проспекту Індустріальному, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Встановлено, що на цій ділянці розташована нежитлова будівля площею майже 123 кв. м, право власності на яку було зареєстровано за фізичною особою з 2016 року. У квітні 2019 року цю будівлю було відчужено іншій особі. Однак у період з 2016 по квітень 2019 року земля під об’єктом нерухомості не була оформлена, а орендна плата не сплачувалась. Це завдало Харківській міській територіальній громаді збитків», – додали правоохоронці.
Суд апеляційної інстанції задовольнив позов прокуратури про стягнення з чоловіка коштів у вигляді орендної плати за користування землею. До місцевого бюджету надійде понад 1,6 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2016 по квітень 2019 року чоловік не платив за оренду землі у Харкові. Тепер через суд з нього стягнули понад 1,6 млн грн.".