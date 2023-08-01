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У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн

Суспільство 14:53   01.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

З 2016 по квітень 2019 року чоловік не платив за оренду землі у Харкові. Тепер через суд з нього стягнули понад 1,6 млн грн.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану по проспекту Індустріальному, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що на цій ділянці розташована нежитлова будівля площею майже 123 кв. м, право власності на яку було зареєстровано за фізичною особою з 2016 року. У квітні 2019 року цю будівлю було відчужено іншій особі. Однак у період з 2016 по квітень 2019 року земля під об’єктом нерухомості не була оформлена, а орендна плата не сплачувалась. Це завдало Харківській міській територіальній громаді збитків», – додали правоохоронці.

Суд апеляційної інстанції задовольнив позов прокуратури про стягнення з чоловіка коштів у вигляді орендної плати за користування землею. До місцевого бюджету надійде понад 1,6 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2016 по квітень 2019 року чоловік не платив за оренду землі у Харкові. Тепер через суд з нього стягнули понад 1,6 млн грн.".