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В Харькове разоблачили мошенника, укравшего у города квартиру за 850 тыс грн

Общество 16:00   04.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове разоблачили мошенника, укравшего у города квартиру за 850 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

За аферу с недвижимостью обвиняют харьковчанина.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале января 2022 злоумышленники, среди которых был обвиненный, придумали мошенническую схему завладения недвижимостью. Речь идет о квартире, расположенной по улице Достоевского, общей площадью 46, 5 кв. м, которая стоит почти 850 тыс. грн.

Бывший съемщик этой квартиры умер еще в 2018 году, а ее законным владельцем был Харьковский горсовет. Однако у мошенников были другие планы.

«Преступники организовали проведение государственной регистрации по обвиняемому праву собственности на эту недвижимость, которая ему никогда не принадлежала. Для проведения регистрации предоставлены поддельные документы, в том числе свидетельство о праве собственности на жилье и справку, якобы выданную Харьковским городским бюро технической инвентаризации», — рассказали правоохранители.

Потом обвиняемый указанную квартиру передал третьему лицу.

Харьковчанина обвиняют по фактам пособничества в подлоге официальных документов, использовании заведомо подложных документов и мошенничества, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 , ч. 4 ст.190 УКУ).

Сейчас устанавливается круг всех мошенников, причастных к совершению преступления.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За аферу с недвижимостью обвиняют харьковчанина.".