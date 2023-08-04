У Харкові викрили шахрая, який вкрав у міста квартиру за 850 тис грн

За аферу з нерухомістю обвинувачують харків’янина.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку січня 2022 року зловмисники, серед яких був обвинувачений, вигадали шахрайську схему заволодіння нерухомістю. Йдеться про квартиру, розташовану по вулиці Достоєвського, загальною площею 46, 5 кв. м, яка коштує майже 850 тис грн.

Колишній орендар цієї квартири помер ще у 2018 році, а її законним власником була Харківська міськрада. Однак у шахраїв були інші плани.

«Злочинці організували проведення державної реєстрації за обвинуваченим права власності на цю нерухомість, яка йому ніколи не належала. Для проведення реєстрації надано підроблені документи, зокрема свідоцтво про право власності на житло і довідку, нібито видану Харківським міським бюро технічної інвентаризації», – розповіли правоохоронці.

Надалі обвинувачений вказану квартиру передав третій особі.

Харків’янина обвинувачують за фактами пособництва у підробленні офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 ККУ)

Наразі встановлюється коло всіх шахраїв, причетних до вчинення злочину.