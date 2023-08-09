Тянул за волосы и изнасиловал: дело военного РФ передали в суд на Харьковщине

Прокуратура и СБУ завершили специальное досудебное расследование касательно 35-летнего российского преступника, который совершил сексуальное насилие над молодой женщиной и избил ее мужа на Изюмщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Бублик» летом прошлого года остановил автомобиль, где ехали супруги. Он предложил им приобрести горючее.

Чтобы забрать горючее, пара приехала к временному месту жительства преступника, где угрожая расстрелом, он заставил их остаться.

«Обвиняемый вместе с представителями НЗФ «ЛНР» заставили супругов пойти в подвал, угрожая огнестрельным оружием. Находясь сзади, российский военный нанес удар прикладом автоматического огнестрельного оружия по тыльной части головы мужчины, в результате чего последний потерял сознание и упал у подвала», — добавили правоохранители.

В это время женщина побежала в сторону ворот и пыталась спрятаться за автомобилем. Однако русский военный заметил ее, схватил за волосы и потащил по земле в дом. Сначала подозреваемый приказал женщине раздеться, снял с себя одежду и начал совершать сексуальное насилие по отношению к ней.

Российского военного обвиняют по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

Оккупанта будут судить заочно.