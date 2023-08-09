Тягнув за волосся і зґвалтував: справу окупанта передали до суду на Харківщині

Прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного російського злочинця, який чинив сексуальне насилля над молодою жінкою та побив її чоловіка на Ізюмщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, командир 4-ої окремої мотострілкової бригади ЗС РФ з позивним «Бублік» влітку минулого року зупинив автомобіль, де їхало подружжя. Він запропонував їм придбати пальне.

Щоб забрати пальне пара приїхала до тимчасового місця проживання злочинця, де погрожуючи розстрілом, він змусив їх залишитись.

«Обвинувачений разом з представниками НЗФ «ЛНР» змусили подружжя піти до підвалу, погрожуючи вогнепальною зброєю. Перебуваючи позаду, російський військовий завдав удар прикладом автоматичної вогнепальної зброї по тильній частині голови чоловіка, внаслідок чого останній втратив свідомість та впав біля підвалу», – додали правоохоронці.

У цей час жінка побігла в сторону воріт та намагалася сховатися за автомобілем. Проте російський військовий помітив її, схопив за волосся та потягнув по землі до будинку. Спочатку підозрюваний наказав жінці роздягнутись, зняв з себе одяг та почав чинити сексуальне насильство щодо неї.

Російського військового обвинувачують за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Окупанта судитимуть заочно.