Сырский опубликовал эпичное видео своей работы на востоке
Фото: Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как встречался с воинами и командирами подразделений на востоке Украины. Видео он опубликовал в Telegram.
«Лимано-Купянское и Бахмутское направления. Вместе с нашими воинами и командирами. Планируем операции, принимаем важные решения для обороны и наступления, чтобы разбить врага», — написал Сырский.
Видео: Александр Сырский
Напомним, о своей встрече с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении Сырский сообщал 8 августа.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как встречался с воинами и командирами подразделений на востоке Украины. Видео он опубликовал в Telegram.".