Сырский опубликовал эпичное видео своей работы на востоке

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как встречался с воинами и командирами подразделений на востоке Украины. Видео он опубликовал в Telegram.

«Лимано-Купянское и Бахмутское направления. Вместе с нашими воинами и командирами. Планируем операции, принимаем важные решения для обороны и наступления, чтобы разбить врага», — написал Сырский.

Видео: Александр Сырский

Напомним, о своей встрече с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении Сырский сообщал 8 августа.