Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як зустрічався з воїнами та командирами підрозділів на сході України. Відео він опублікував у телеграмі.
“Лимано-Куп‘янський та Бахмутський напрямки. Разом з нашими воїнами та командирами. Плануємо операції, ухвалюємо важливі рішення для оборони та наступу, щоб розбити ворога”, – написав Сирський.
Відео: Олександр Сирський
Нагадаємо, про свою зустріч із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку Сирський повідомляв 8 серпня.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як зустрічався з воїнами та командирами підрозділів на сході України. Відео він опублікував у телеграмі.".