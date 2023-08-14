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Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході

Суспільство 21:04   14.08.2023
Олена Нагорна
Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як зустрічався з воїнами та командирами підрозділів на сході України. Відео він опублікував у телеграмі.

“Лимано-Куп‘янський та Бахмутський напрямки. Разом з нашими воїнами та командирами. Плануємо операції, ухвалюємо важливі рішення для оборони та наступу, щоб розбити ворога”, – написав Сирський.

Відео: Олександр Сирський

Нагадаємо, про свою зустріч із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку Сирський повідомляв 8 серпня.

Читайте також: Не просто так там Сирський перебуває – експерт про Куп’янський напрямок

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 21:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як зустрічався з воїнами та командирами підрозділів на сході України. Відео він опублікував у телеграмі.".