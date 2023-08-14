Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як зустрічався з воїнами та командирами підрозділів на сході України. Відео він опублікував у телеграмі.

“Лимано-Куп‘янський та Бахмутський напрямки. Разом з нашими воїнами та командирами. Плануємо операції, ухвалюємо важливі рішення для оборони та наступу, щоб розбити ворога”, – написав Сирський.

Відео: Олександр Сирський

Нагадаємо, про свою зустріч із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку Сирський повідомляв 8 серпня.