«Украина была и будет русской землей»: в Харькове задержали пропагандиста
Правоохранители поймали 55-летнего харьковчанина, распространявшего российскую пропаганду.
«Житель Харькова распространял в интернете материалы, где оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и признавал ее правомерной. Для популяризации этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницу в запрещенной в Украине российской сети «Одноклассники», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина репостил видео из группы, посвященной так называемым «офицерам новороссии». В пропагандистских роликах русские военные были представлены как освободители, защищающие «мирное население».
«Герои этих видео транслировали тезисы кремлевской пропаганды о том, что Украина якобы «была и будет русской землей», утверждали, что «натовцам эту землю не отдадут», а также уверяли, что «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», – добавили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали 55-летнего харьковчанина, распространявшего российскую пропаганду.".