«Україна була і буде російською землею»: у Харкові затримали пропагандиста

Правоохоронці піймали 55-річного харків’янина, який поширював російську пропаганду.

«Мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною. Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим «офицерам новороссии». У пропагандистських роликах, російські військові були представлені як визволителі, що захищають «мирне населення».

«Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», – додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.