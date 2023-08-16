«Україна була і буде російською землею»: у Харкові затримали пропагандиста
Правоохоронці піймали 55-річного харків’янина, який поширював російську пропаганду.
«Мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною. Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим «офицерам новороссии». У пропагандистських роликах, російські військові були представлені як визволителі, що захищають «мирне населення».
«Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», – додали в прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали 55-річного харків’янина, який поширював російську пропаганду.".