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«Україна була і буде російською землею»: у Харкові затримали пропагандиста

Суспільство 15:21   16.08.2023
Вікторія Яковенко
«Україна була і буде російською землею»: у Харкові затримали пропагандиста Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці піймали 55-річного харків’янина, який поширював російську пропаганду.

«Мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною. Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим «офицерам новороссии». У пропагандистських роликах, російські військові були представлені як визволителі, що захищають «мирне населення».

«Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», – додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали 55-річного харків’янина, який поширював російську пропаганду.".