Вблизи Золочева открыли памятник в честь воинов, сдержавших наступление РФ

Памятный знак появился вблизи Золочева в Харьковской области в честь защитников 93-й ОМБ «Холодный Яр» и полицейских, которые вместе остановили оккупантов вблизи поселка.

Речь идет о событиях 7 марта прошлого года, когда «Холоднояровцы» вместе с сотрудниками местной полиции вышли навстречу колонне вражеской техники, которая продвигалась со стороны Казачьей Лопани на Золочев, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Применяя противотанковый ракетный комплекс «Javelin», бойцы уничтожили несколько единиц российской техники. Вражеские военные отошли к лесополосе и попытались вести бой, но им это не удалось. Враг был разбит. Ему не удалось прорваться на территорию Золочевской громады. Это было решающее сражение за Золочев», — отметил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Тимошко добавил, что на мероприятии должен был быть Сергей Филоненко, который погиб 24 августа в больнице из-за ранений, полученных во время боев в Золочеве.

«Более года Сергей лечился от полученных травм, перенес несколько операций. Еще пару недель назад мы с ним встречались. Я лично вручил ему ключи от служебной квартиры. К сожалению, позавчера вечером в больнице перестало биться его сердце», – рассказал Тимошко.

Присутствующие почтили память всех погибших, памятный знак воинам открыли возле дороги, чтобы каждый мог склонить голову Героям.