Вблизи Золочева открыли памятник в честь воинов, сдержавших наступление РФ
Памятный знак появился вблизи Золочева в Харьковской области в честь защитников 93-й ОМБ «Холодный Яр» и полицейских, которые вместе остановили оккупантов вблизи поселка.
Речь идет о событиях 7 марта прошлого года, когда «Холоднояровцы» вместе с сотрудниками местной полиции вышли навстречу колонне вражеской техники, которая продвигалась со стороны Казачьей Лопани на Золочев, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Применяя противотанковый ракетный комплекс «Javelin», бойцы уничтожили несколько единиц российской техники. Вражеские военные отошли к лесополосе и попытались вести бой, но им это не удалось. Враг был разбит. Ему не удалось прорваться на территорию Золочевской громады. Это было решающее сражение за Золочев», — отметил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Тимошко добавил, что на мероприятии должен был быть Сергей Филоненко, который погиб 24 августа в больнице из-за ранений, полученных во время боев в Золочеве.
«Более года Сергей лечился от полученных травм, перенес несколько операций. Еще пару недель назад мы с ним встречались. Я лично вручил ему ключи от служебной квартиры. К сожалению, позавчера вечером в больнице перестало биться его сердце», – рассказал Тимошко.
Присутствующие почтили память всех погибших, памятный знак воинам открыли возле дороги, чтобы каждый мог склонить голову Героям.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятный знак появился вблизи Золочева в Харьковской области в честь защитников 93-й ОМБ «Холодный Яр» и полицейских, которые вместе остановили оккупантов вблизи поселка.".